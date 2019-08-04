В то время как службы МЧС ликвидируют крупные очаги пожаров в Сибири, жители Иркутской области решили победить огонь собственными методами — посредством магического обряда. В воскресенье, 4 августа, около озера Ольхон собрались шаманы, чтобы совершить особые ритуалы и вызвать дождь. В социальных сетях появились видео с проводимых мероприятий.

Религиозная организация шаманов «Тэнгэри» собрала колдунов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они все вместе читали на озере молитвы, а также выполняли специальные обряды, чтобы привлечь осадки. Один из них — оживление деревьев. Участники ритуала специально высадили березы, чтобы принести их в жертву духам и попросить у них гармонии и покоя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарным удалось потушить крупные очаги лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае. Уже ликвидировано 25 крупных возгораний.