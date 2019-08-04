«Какая стильная»: Ани Лорак повторила джинсовый образ вслед за Мариной Юдашкиной

, 14:44 Фото 129

Певица оделась в соответствии с модными тенденциями и сделала фото для Instagram.

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Фото, видео : Instagram @anilorak

Украинская певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, удивила подписчиков новым образом. Звезда всегда старалась следить за модными трендами и на этот раз решила не отставать — она примерила на себя стильный total look из денима.

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На своей странице в соцсети артистка опубликовала фото, на котором позирует в джинсовой одежде: укороченной куртке в стиле oversize и джинсах с прорезями на коленях. Образ дополняют солнечные очки в круглой оправе.

Instagram @anilorak

Имидж исполнительницы фанатам пришелся по вкусу. Некоторые признались, что уже давно берут на заметку стильные сочетания в гардеробе теледивы.

«Какая стильная!»

«Обожаю ваш стиль. Вы очень красивая»

«Нереальная красотка», — написали пользователи.

Впрочем, Ани Лорак не первая, кто сделал фото в джинсовом образе. Певицу опередила жена модельера Марина Юдашкина. В отличие от артистки, она не только сама облачилась в деним, но стильно нарядила внуков.

Instagram @marinayudashkina

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником.

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