«Какая стильная»: Ани Лорак повторила джинсовый образ вслед за Мариной Юдашкиной

Украинская певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, удивила подписчиков новым образом. Звезда всегда старалась следить за модными трендами и на этот раз решила не отставать — она примерила на себя стильный total look из денима.
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На своей странице в соцсети артистка опубликовала фото, на котором позирует в джинсовой одежде: укороченной куртке в стиле oversize и джинсах с прорезями на коленях. Образ дополняют солнечные очки в круглой оправе.
Имидж исполнительницы фанатам пришелся по вкусу. Некоторые признались, что уже давно берут на заметку стильные сочетания в гардеробе теледивы.
«Какая стильная!»
«Обожаю ваш стиль. Вы очень красивая»
«Нереальная красотка», — написали пользователи.
Впрочем, Ани Лорак не первая, кто сделал фото в джинсовом образе. Певицу опередила жена модельера Марина Юдашкина. В отличие от артистки, она не только сама облачилась в деним, но стильно нарядила внуков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником.