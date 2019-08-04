Известная исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская знала Вилли Токарева еще в эмиграции, когда он работал таксистом и по копейке собирал деньги на запись своего альбома, рассказала в интервью 5-tv.ru, как родилась его песня «Люба-Любонька».

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

«Как-то у меня был юбилей, а он не приехал, заболел. Так он мне прислал подарок и открытку. И спросил меня на следующий день: „Ты прочла открытку?“ Ну, я вообще не читаю открытки, но взяла прочла. Там был стих „Когда-то с маменькой по Киеву гуляла…“ — в общем песня „Люба-Любонька“. Я говорю: „Вилли, давай тогда и музыку напиши“. Он написал музыку, и так получилась песня», — вспоминает артистка.

Удивительным оптимистом и жизнелюбом, каких на Земле осталось мало, назвал Вилли Токарева российский автор-исполнитель Трофим (Сергей Трофимов).

«Сегодня ушел из жизни не просто человек и артист с большой буквы. Сегодня ушел удивительный жизнелюб, удивительный оптимист, который постоянно смотрел в будущее с надеждой и уверенностью, что это будущее будет прекрасно. Таких людей на Земле мало, все в основном ноют о том, что у нас все плохо, а будет еще хуже. А он был совершенно другой. И его жизнелюбие — это была какая-то уникальная совершенно в нем черта. Когда я с ним общался, я чувствовал, что я старше него лет на 80, а он моложе меня. И это великая потеря, потому что очень жалко, что на Земле светлых людей становится все меньше», — сказал Трофимов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет, по предварительным данным, от онкологического заболевания. Время и место похорон артиста пока неизвестно.