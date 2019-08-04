Очевидцы сообщают о пожаре в «Сапсане» в Тверской области

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По словам свидетелей происшествия, всех пассажиров экстренно эвакуировали из поезда.

Фото : Пресс-служба РЖД

Очевидцы сообщают о пожаре в поезде «Сапсан», направлявшемся в Москву. Инцидент произошел в Тверской области, пишет ТАСС со ссылкой на свидетеля происшествия.

Причиной возгорания в поезде могло стать короткое замыкание. 

По информации агентства, всех пассажиров эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать, люди вернулись на свои места, после чего поезд продолжил движение.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиров «Сапсана» пересадили в другие вагоны из-за разбитого градусника. Один из пассажиров случайно уронил ртутный градусник, сотрудники поезда эвакуировали людей в другие вагоны. Никто не пострадал, поезд прибыл в Москву по расписанию.

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