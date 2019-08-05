«Невеста!» Орбакайте показала видео с подросшей дочкой

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Поклонники певицы отметили — девочка изрядно повзрослела.

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Фото, видео : Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте отдыхает в Юрмале вместе со своей семилетней дочкой Клавдией. Певица решила поделиться с подписчиками в Instagram трогательным видео с девочкой. На кадрах знаменитость наклоняется, чтобы чмокнуть ребенка в щечку, а Клава тянется к маме с ответным поцелуем. Милый ролик заснят на живописном берегу моря.

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На публикацию Кристины Орбакайте тут же отреагировали знаменитые коллеги по цеху. Так, Игорь Николаев поспешил поздравить маму и дочку с приездом в курортный город.

«С приездом на юрмальщину!» — написал певец.

Анита Цой тоже решила прокомментировать ролик и сделала комплимент Кристине и Клаве.

«Замечательные!» — уверяет артистка.

Поклонники Кристины Орбакайте порадовались красивому и трогательному видео мамы и дочки. Фанаты отметили — Клава очень повзрослела.

«Клава — прелесть!»

«Как приятно смотреть на мать и дочь, как подруги!»

«Такие длинноногие красавицы!»

«Вот уже и Клава невеста!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте резко отреагировала на слухи о ссоре с Пугачевой.

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