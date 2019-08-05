«Невеста!» Орбакайте показала видео с подросшей дочкой

Кристина Орбакайте отдыхает в Юрмале вместе со своей семилетней дочкой Клавдией. Певица решила поделиться с подписчиками в Instagram трогательным видео с девочкой. На кадрах знаменитость наклоняется, чтобы чмокнуть ребенка в щечку, а Клава тянется к маме с ответным поцелуем. Милый ролик заснят на живописном берегу моря.
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На публикацию Кристины Орбакайте тут же отреагировали знаменитые коллеги по цеху. Так, Игорь Николаев поспешил поздравить маму и дочку с приездом в курортный город.
«С приездом на юрмальщину!» — написал певец.
Анита Цой тоже решила прокомментировать ролик и сделала комплимент Кристине и Клаве.
«Замечательные!» — уверяет артистка.
Поклонники Кристины Орбакайте порадовались красивому и трогательному видео мамы и дочки. Фанаты отметили — Клава очень повзрослела.
«Клава — прелесть!»
«Как приятно смотреть на мать и дочь, как подруги!»
«Такие длинноногие красавицы!»
«Вот уже и Клава невеста!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте резко отреагировала на слухи о ссоре с Пугачевой.