«Умиляться или судиться?»: Орбакайте отреагировала на слухи о ссоре с Пугачевой

, 16:32 Фото 10 299

Артистка резко ответила на сообщения о семейной размолвке, которые появились в прессе.

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Фото, видео : Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о конфликте со своей матерью — Аллой Пугачевой. Свое мнение артистка выразила на странице в Instagram.

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«Да уж, теперь точно понятно, наша желтая „пресса“ превосходит себя», — написала певица.

Instagram @orbakaite_k

К своему сообщению актриса прикрепила скриншот нескольких новостных заголовков, в части из которых утверждается, что они с Пугачевой «живут как кошка с собакой», а сама Орбакайте является биологической матерью младших детей Аллы Борисовны, передает издание «Дни.ру».

В комментариях к публикации коллега Кристины по цеху — Игорь Николаев — спросил у звезды, планирует она «умиляться или судиться», на что Орбакайте ответила, что намерена «как всегда, смеяться».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Орбакайте напугала поклонников новым фото.

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