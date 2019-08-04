Филипп Киркоров выложил в сторис в своем Instagram видео из поездки в Сен-Тропе, где отдохнул с детьми и друзьями. Как пишет ФАН, отличным развлечением для семилетних Виктории и Мартина король российской эстрады счел шоу для взрослых со стриптизом.

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«Вот такая вечеринка», — подписан ролик.

На видео дети сидят за столиком перед самой сценой и внимательно наблюдают за представлением. По информации агентства, днем ранее развлечения семейства Киркоровых были более подходящими для детей — они катались на американских горках в парке развлечений. К слову, на фестивале «Жара» в Баку Виктория и Мартин тоже сопровождали отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров опубликовал свое детское фото, на котором невероятно похож на своего сына Мартина.