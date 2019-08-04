Причиной инцидента в «Сапсане» в Тверской области мог стать зацепер

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Возгорание в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, произошло вечером 4 августа.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович

Пожар, который произошел в «Сапсане» в Тверской области, мог быть вызван зацепером. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Также известно, что инцидент произошел недалеко от станции Редкино.

Молодой человек, пробравшийся на крышу состава, скончался.

Агентство ТАСС ранее сообщало, что причиной возгорания в поезде стало короткое замыкание.

Пресс-служба Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу проводит проверку по факту смертельного травмирования молодого человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что из «Сапсана» эвакуировали всех пассажиров, но после ликвидации пожара люди вернулись на свои места и состав продолжил движение.

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