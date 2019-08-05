«У меня крылышки!» Волочкова едва не выпала за борт яхты — видео

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Балерина не перестает радовать подписчиков своими приключениями в Греции.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Балерина не устает радовать подписчиков Instagram снимками и видео из отпуска. Однако один из роликов артистки заставил фанатов нервничать. Волочкова элегантно позировала на бортике яхты, как вдруг, судно покачнулось, и знаменитость едва не полетела в воду.

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Балерина не сочла кадры испорченными, и без стеснения разместила ролик в своем аккаунте.

«Кажется, у меня от радости вырастают крылышки. А еще, бывает, когда ты думаешь, что тебя фотографируют, а на самом деле снимают на видео… Главное, естественной быть как в кадре любом, так и в жизни!» — подписала видео артистка.

Для Анастасии Волочковой инцидент на яхте стал уже не первым приключением во время пребывания в Греции. Очередной казус произошел во время заплыва балерины в Средиземном море. Артистку укусило неизвестное морское создание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что обнаженная Анастасия Волочкова дала отпор хейтерам.

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