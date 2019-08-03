«Моя попа красивее лиц этих ущербных»: Обнаженная Волочкова дала отпор хейтерам

Российская балерина Анастасия Волочкова как никто страдает от нападок хейтеров. Именно поэтому артистка ограничила возможность комментирования у себя на странице в Instagram.

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Недавно танцовщица опубликовала откровенное фото с отдыха и сопроводила его обращением к своим злопыхателям и завистникам. На снимке Анастасия практически полностью обнаженная стоит в море, прикрывая голую грудь руками. Из одежды на балерине только микро-трусики, не будь они яркого цвета, то выглядели бы совсем незаметно.

Instagram @volochkova_art