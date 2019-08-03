«Моя попа красивее лиц этих ущербных»: Обнаженная Волочкова дала отпор хейтерам

, 3:35 Фото 96

Балерина опубликовала откровенное фото с отдыха и ответила всем злопыхателям.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова как никто страдает от нападок хейтеров. Именно поэтому артистка ограничила возможность комментирования у себя на странице в Instagram.

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Недавно танцовщица опубликовала откровенное фото с отдыха и сопроводила его обращением к своим злопыхателям и завистникам. На снимке Анастасия практически полностью обнаженная стоит в море, прикрывая голую грудь руками. Из одежды на балерине только микро-трусики, не будь они яркого цвета, то выглядели бы совсем незаметно.

Instagram @volochkova_art

Артистка рассказала, как ей удается не обращать внимание на хейтеров. Хотя, если бы Волочкова действительно пропускала сплетни про нее мимо ушей, то вряд ли выложила этот пост.

«Мне присылают фото лиц этих „писательниц.“ Без слез не взглянешь, простите… Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать», — высказалась балерина.

По словам Анастасии, все, что она имеет сейчас, это результат ее огромного труда, в том числе и ее подтянутая фигура. И она демонстрирует ее, потому что «есть что показать». А те, кто ее критикуют, просто завидуют.

В конце Анастасия Волочкова пожелала всем счастья:

«Люблю вас сердцем и поплаваю за вас», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестное существо покусало Волочкову во время отдыха в Греции.

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