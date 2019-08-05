Фото: Анастасия Волочкова показала спортивную фигуру на отдыхе в Греции

Российская балерина Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом в Греции, откуда артистка постоянно выкладывает в Instagram откровенные фотографии и видео, демонстрирующие ее фигуру.

Недавно танцовщица опубликовала снимок в бикини, где она показывает накаченные ноги на бортике бассейна. Из-за позы, которую приняла Волочкова, можно подумать с первого взгляда, что балерина забыла надеть нижнюю часть купальника.

«Прекрасное начало дня! 😊» — подписала фотографию артистка.

К сожалению, подписчики Анастасии не смогли поделиться своими впечатлениями от снимка. Так как балерина ограничила возможность комментирования своей страницы из-за нападок хейтеров. Фолловеры бы наверняка оценили спортивную фигуру танцовщицы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова измерила шпагатом ширину яхты. Балерина решила произвести впечатление на поклонников новыми чудесами собственной растяжки, находясь на отдыхе в Греции.