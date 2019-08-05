«Не пытайтесь повторить»: Волочкова измерила шпагатом ширину яхты

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Балерина решила произвести впечатление на поклонников новыми чудесами собственной растяжки, находясь на отдыхе в Греции.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова проводит начало августа на отдыхе в Греции и практически в режиме нон-стоп делится с поклонниками снимками и видео. Например, недавно светская львица опубликовала ролик с яхты, однако на нем, как ни странно, Волочкова не продемонстрировала чудеса собственной растяжки.

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Но уже буквально через несколько часов она исправила ситуацию, попытавшись измерить ширину яхты шпагатом.

«Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан во время движения. Есть у вас неосторожность упасть в море. А для меня это привычное состояние», — похвасталась экс-балерина.

Instagram @volochkova_art

Поклонники Анастасии Волочковой, увы, не смогли оценить ее стараний, поскольку комментарии к публикации светская львица традиционно закрыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая балерина дала отпор хейтерам.

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