Оперативное видео задержания возможного лжегинеколога, которая выполняла медикаментозные аборты в одной из клиник в Москве на поздних сроках беременности, не имея на то соответствующей квалификации, появилось в распоряжении РЕН ТВ. На кадрах видно, как подозреваемая отказывается признавать все доводы оперативников, а также оказывает физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По некоторым данным, женщина назначала препараты для медикаментозного аборта всем подряд — пациенткам со сроком, превышающим 12 недель, беременным, которые вообще не проходили обследование, а также несовершеннолетним. Так продолжалось до тех пор, пока в ведомство не поступило два сообщения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью женщин.

Предположительно, одной из пациенток лжегинеколог даже поставила несуществующий диагноз и убедила сделать медикаментозный аборт, когда для этого не было причин. В другие медучреждения женщине было рекомендовано не обращаться. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле подозреваемая имела экономическое образование.