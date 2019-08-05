Подозреваемая женщина-лжегинеколог впала в истерику во время обысков в кабинете — видео

, 13:59 Эксклюзивное видео 208

Предположительно, дама оказывала медуслуги по выполнению абортов на поздних сроках беременности в одной из столичных клиник, не имея соответствующей квалификации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : globallookpress.com /Andrey Arkusha, 5-tv.ru

Оперативное видео задержания возможного лжегинеколога, которая выполняла медикаментозные аборты в одной из клиник в Москве на поздних сроках беременности, не имея на то соответствующей квалификации, появилось в распоряжении РЕН ТВ. На кадрах видно, как подозреваемая отказывается признавать все доводы оперативников, а также оказывает физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По некоторым данным, женщина назначала препараты для медикаментозного аборта всем подряд — пациенткам со сроком, превышающим 12 недель, беременным, которые вообще не проходили обследование, а также несовершеннолетним. Так продолжалось до тех пор, пока в ведомство не поступило два сообщения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью женщин.

Предположительно, одной из пациенток лжегинеколог даже поставила несуществующий диагноз и убедила сделать медикаментозный аборт, когда для этого не было причин. В другие медучреждения женщине было рекомендовано не обращаться. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле подозреваемая имела экономическое образование.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

15:16
Взрывы прогремели на территории воинской части в Красноярском крае — видео
14:59
Путешествие из Франции в Великобританию на летающей доске — видео
14:43
Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» продемонстрировали нежные чувства
14:28
В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири
14:14
«Красивая и утонченная»: Фанаты оценили новое фото Судзиловской с отдыха в Калифорнии
13:59
Подозреваемая женщина-лжегинеколог впала в истерику во время обысков в кабинете — видео

Сейчас читают

«Хороша, зараза!» Россияне в восторге от застрахованной попы Лопес — видео
«Решила всех свести с ума»: Анфиса Чехова опубликовала фото в душе
Скриптонит без рэпа, «Грибы» без Бардаша и другие летние треки, которые стоит послушать прямо сейчас

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги