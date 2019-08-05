Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» продемонстрировали нежные чувства

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина опубликовала романтичный снимок со своим возлюбленным 17-летним Архипом Глушко. Пара наслаждается компанией друг друга на черноморском побережье. Влюбленные в пляжной одежде устроились на огромном камне.
На первой фотографии сын Королевой и Глушко мило целует в щеку свою возлюбленную, а на следующем снимке пара сливается в едином поцелуе. В кадре за ними наблюдает какая-то девушка. Очевидно, их общая знакомая.
«Отдых с любимым на черноморском побережье, а кто это за нами подглядывает?» — заинтриговала фанатов Мария.
Поклонники оценили снимки пары и их задумку с подглядыванием:
«Пупсики»;
«Классный кадр с подглядкой», — написали фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Королевой не может дождаться встречи с участницей «Дома-2». Архип Глушко опубликовал фото с возлюбленной и рассказал, что безумно по ней скучает.