Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» продемонстрировали нежные чувства

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина опубликовала романтичный снимок со своим возлюбленным 17-летним Архипом Глушко. Пара наслаждается компанией друг друга на черноморском побережье. Влюбленные в пляжной одежде устроились на огромном камне.

На первой фотографии сын Королевой и Глушко мило целует в щеку свою возлюбленную, а на следующем снимке пара сливается в едином поцелуе. В кадре за ними наблюдает какая-то девушка. Очевидно, их общая знакомая.

«Отдых с любимым на черноморском побережье, а кто это за нами подглядывает?» — заинтриговала фанатов Мария.

Instagram @slugina_64