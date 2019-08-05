«Занавес!»: жена Гарика Мартиросяна посмеялась над собственным платьем

, 17:59 Фото 61

Длинный подол наряда стал поводом для шуток на театральную тематику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга Гарика Мартиросяна — Жанна Левина-Мартиросян — снова порадовала своих подписчиков тонким юмором. Женщина иронично прокомментировала собственный наряд, снимок с которым появился на ее странице в Instagram.

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

На фото Жанна позирует на фоне римских развалин в светлом платье свободного кроя. Подол наряда супруга юмориста разложила на ограждении на манер театрального занавеса.

Instagram @jannalevina_martirosyan

«Все! Римские каникулы закончились. Занавес!», — подшутила сама над собой Левина-Мартиросян.

В комментариях подписчики написали, что оценили шутку и восхитились и чувством юмора женщины, и ее красотой. А некоторые посоветовали Жанне остаться в теплой Италии еще на какое-то время.

«Не возвращайтесь, здесь холодно», — просят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи оценили пляжное фото жены Мартиросяна, на котором она с грустным видом демонстрирует длинные ноги.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

18:27
Путин поручил следить за размещением и разработкой ракет США
18:12
LIVE FEST выбрал начинающих музыкантов для участия в фестивале в прямом эфире ОК
17:59
«Занавес!»: жена Гарика Мартиросяна посмеялась над собственным платьем
17:42
Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск
17:27
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
17:15
Родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки

Сейчас читают

«Хороша, зараза!» Россияне в восторге от застрахованной попы Лопес — видео
«Решила всех свести с ума»: Анфиса Чехова опубликовала фото в душе
«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги