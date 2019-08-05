«Занавес!»: жена Гарика Мартиросяна посмеялась над собственным платьем

Супруга Гарика Мартиросяна — Жанна Левина-Мартиросян — снова порадовала своих подписчиков тонким юмором. Женщина иронично прокомментировала собственный наряд, снимок с которым появился на ее странице в Instagram.

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На фото Жанна позирует на фоне римских развалин в светлом платье свободного кроя. Подол наряда супруга юмориста разложила на ограждении на манер театрального занавеса.

Instagram @jannalevina_martirosyan

«Все! Римские каникулы закончились. Занавес!», — подшутила сама над собой Левина-Мартиросян.

В комментариях подписчики написали, что оценили шутку и восхитились и чувством юмора женщины, и ее красотой. А некоторые посоветовали Жанне остаться в теплой Италии еще на какое-то время.

«Не возвращайтесь, здесь холодно», — просят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи оценили пляжное фото жены Мартиросяна, на котором она с грустным видом демонстрирует длинные ноги.