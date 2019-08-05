Животик и стулья: поклонники на фото не заметили длинных ног звезды «Дома-2» Инессы Шевчук

Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук порадовала поклонников новым сексуальным фото. Однако кадр, опубликованный девушкой в Instagram, привлек внимание фолловеров по другим причинам.

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

На снимке Инесса позирует в жакете и шортах болотного оттенка. Девушка присела на массивный обеденный стол, носком одной ноги опершись о стул, а другую ногу вытянув к полу. Но как ни старалась звезда телестройки показать всем свои длинные стройные ноги, сексуальный подтекст не привлек внимания пользователей. Интерес фолловеров, к примеру, сосредоточился на области живота Инессы — некоторые усмотрели под полами жакета первые признаки беременности.

Instagram @i.s.nesquik

«Беременна?»

«И мне животик показался.»

«Будущая мамочка, вы прекрасны!» — пишут пользователи.

Кроме того, подписчиков Инессы очень заинтересовали необычные стулья, которые расставлены вокруг стола. Их спинки напоминают по виду какое-то крупное морское животное — например, акулу или кита.

«Потрясающие стулья! Я влюблена!»

«Какие красивые стулья!» — восхищаются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инесса Шевчук сразила фолловеров идеальным прессом.