Фанаты Михалковой не оценили «трату времени» актрисы на фотосессии

Юлия Михалкова поделилась с поклонниками историей о том, сколько времени нужно потратить, чтобы сделать несколько удачных кадров для журнальной фотосессии. Рассказ актриса опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив его коротким роликом с одной из таких съемок.

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В кадре Юлия сидит на небольшом постаменте босиком и с распущенными волосами. На Михалковой длинный бархатный халат бордового цвета. Дополняют образ маникюр и педикюр в тон наряда.

По словам актрисы, для того, чтобы сделать всего несколько удачных снимков, можно потратить целый день. В это время она включила работу парикмахеров и визажистов, подбор наряда и аксессуаров стилистом и сам процесс съемки со сменами ракурсов, поз и локаций.

Instagram @mihalkova

«А что касается съемок фильма, тут счет идет на дни. Например, пятиминутный кадр могут снимать целый день!» — добавляет Михалкова.

Подписчики Юлии разделились на два лагеря. В то время как одна часть юзеров восхваляет непростой труд фотографов, другие убеждены, что настоящий профессионал не может тратить столько времени на «щелчок затвором».

«Да ну, весь день потратить ради пяти кадров. Время, потраченное зря.»

«Хороший фотограф и за пару часов сделает такую фотографию — просто супер!» — уверены они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова в костюме индейца рассказала о казусах в жизни актера.