Утечка хлора произошла в фитнес-клубе на юге Москвы

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Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники спортивного комплекса чистили бассейн, когда произошло ЧП.

Фото : © РИА Новости / Валерий Левитин

Утечка хлора произошла в фитнес-клубе на юге Москвы 5 августа. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в момент, когда сотрудники спортивного комплекса чистили бассейна. По предварительной информации, лопнул бидон с хлором, и находившиеся там почувствовали резкий неприятный запах.

Руководство финтес-клуба приняли решение экстренно эвакуировать посетителей. Никто из персонала и людей, пришедших на тренировки, не пострадал.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен на территории Ачинского района из-за взрывов боеприпасов.

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