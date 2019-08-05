Утечка хлора произошла в фитнес-клубе на юге Москвы 5 августа. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в момент, когда сотрудники спортивного комплекса чистили бассейна. По предварительной информации, лопнул бидон с хлором, и находившиеся там почувствовали резкий неприятный запах.

Руководство финтес-клуба приняли решение экстренно эвакуировать посетителей. Никто из персонала и людей, пришедших на тренировки, не пострадал.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен на территории Ачинского района из-за взрывов боеприпасов.