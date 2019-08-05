«Мимиметр сломался»: Дочь Маликова растрогала фанатов снимками с годовалым братом

, 23:38 Фото 216

На своей странице в Instagram Стефания выложила фотографии с пляжа.

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Фото, видео : Instagram @steshamalikova

Дочь российского поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания продолжает делиться в Instagram фотографиями с отдыха во Франции. 19-летняя модель уже успела показать подписчикам морские пейзажи и продемонстрировала фигуру в различных купальниках.

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На этот раз юная звезда опубликовала кадры, на которых запечатлена на пляже в компании своего годовалого брата Марка, пишут Дни.ру. Вместе с ним девушка сидит на песке, строит смешные рожицы и играет с машинкой.

«Здесь растет любовь», — написала теледива под публикацией.

Instagram @steshamalikova

Поклонники были растроганы постом Стефании. Модель уже не раз выкладывала снимки с малышом, и почти под каждым из них отмечала, что с удовольствием проводит время с наследником Маликова. Фанаты убеждены, что звезда отлично справляется с обязанностями сестры, и уже с нетерпением ждут, когда девушка станет матерью.

«Мимиметр сломался».

«Своих когда воспитывать будете?»

«Какие сладкие!»

«Стешка, ты шикарной мамой будешь! Повезло твоему будущему мужу».

«Какой джентльмен отдыхает на пляже?! А леди просто красотка и прелесть», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стефания Маликова удивила фанатов прической в стиле 80-х.

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