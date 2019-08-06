«Дети меня любят»: Волочкова решила прививать девочкам «культуру шпагата»

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Бывшая балерина находится в активном поиске пластичных девочек для своего нового шоу.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Бывшая балерина Анастасия Волочкова, находясь в отпуске в Греции, не теряет времени даром. Светская львица практически безостановочно ищет новые лица для своего балетного шоу, запланированного в Москве. В спектакле Волочковой на детей делается большая ставка. По ее словам, она собирается искать юных балерин по всей России.

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В Греции дива познакомилась с девочкой по имени Тая и тут же приняла решение взять ее в команду. Более того, Анастасия Волочкова выложила в Instagram снимок, где они с девочкой демонстрируют чудеса растяжки. Правда, подписчики экс-балерины в очередной раз не смогли оценить ее стараний из-за невозможности прокомментировать публикацию.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова измерила шпагатом ширину яхты.

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