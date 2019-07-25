Анастасия Квитко — российская модель и блогер — в очередной раз порадовала фанатов пикантным снимком. «Русская Кардашьян» предстала перед поклонниками в Instagram в белых сетчатых штанах, туго обтягивающих аппетитные формы звезды, и облегающем топе кораллового цвета без бретелек. Модель позирует на белоснежной яхте, подставляя оголенные плечи лучам солнца.
Поклонники пришли в полный восторг от фигуры своей любимицы. Фанаты также отметили необычную ткань, из которой сшиты брюки Анастасии Квитко. Кажется, будто штаны «русской Кардашьян» сделаны из рыболовной сети.
«Можно я пойду на рыбалку с тобой?» — тут же поинтересовался один из фолловеров.
Второй «шутник» заметил — формы у Квитко поистине выдающиеся.
«Судно клонит на правый борт!!!» — возопил подписчик, намекая на то, что главное достоинство модели заставляет яхту наклоняться в сторону.
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В большинстве же фанаты просто заваливали комментарии Анастасии Квитко милыми комплиментами.
«Дурные мечты о тебе!»
«Русалка на борту!»
«Твоя красота не может быть выражена словами!»
«Моя жена не должна видеть меня здесь!!!»
«Подходящие штаны для такого потрясающего тела!» — восхищаются подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что формы «русской Кардашьян» взбудоражили ее поклонников.