«Что за зелье молодящее?»: Лаконичное фото Дарьи Мороз оценили поклонники

Актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, которое, несмотря на лаконичность, вызвало бурную реакцию фолловеров.

На снимке 35-летняя артистка позирует в белой рубашке на фоне ширмы кремового цвета. Казалось бы, на фотографии нет ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Однако поклонники высоко оценили снимок Дарьи.

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«Женщина такая, какой ей хочется быть в данную секунду! Женщина всегда игра! И никто не вправе диктовать ей правила! 😈», — написала актриса.

Instagram @d_moroz