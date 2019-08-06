«Что за зелье молодящее?»: Лаконичное фото Дарьи Мороз оценили поклонники

Актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, которое, несмотря на лаконичность, вызвало бурную реакцию фолловеров.
На снимке 35-летняя артистка позирует в белой рубашке на фоне ширмы кремового цвета. Казалось бы, на фотографии нет ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Однако поклонники высоко оценили снимок Дарьи.
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«Женщина такая, какой ей хочется быть в данную секунду! Женщина всегда игра! И никто не вправе диктовать ей правила! 😈», — написала актриса.
Фанаты согласились с высказыванием бывшей жены Константина Богомолова и отметили, что она потрясающе молодо выглядит:
«Что вы там все принимаете, в актерский кругах, что за зелье молодящее? Или фото студенческих лет?!»
«Больше 25 годиков и не дашь»;
«Просто девочка»;
«Сила, спокойствие, чувственность, притягательность! Все в этом фото», — оставили комментарии пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз снялась в новой фотосессии — дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы.