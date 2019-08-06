«Неидеальная история»: Подольская не поместилась на надувной игрушке в бассейне

Певица Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием отправились в семейный отпуск в Турцию. Судя по снимкам в Instagram, большую часть времени Подольская и Пресняков проводят на территории отеля. Так, несколько часов назад певица попыталась взгромоздиться на надувную игрушку, чтобы поплавать в местном бассейне, однако у нее ничего не получилось — игрушка оказалась слишком маленькой.

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«Неидеальная история о том, как нужно и важно добиваться своей цели», — с самоиронией написала Наталья Подольская, прикрепив несколько фотографий, изображающих ее усердное желание «победить» игрушку.

«Вижу цель — не вижу препятствий», — написал в комментариях один из пользователей.

«Рассмешили, Наталья!» — добавил другой.

Также юзеры сделали певице множество комплиментов по поводу ее фигуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская прозвала своего сына маленьким вымогателем.