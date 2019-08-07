«Три кота»: Жасмин показала подросших младших детей

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Вместе с дочерью Маргаритой и сыном Мироном артистка устроила игры под деревом.

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Фото, видео : Instagram @jasmin

Певица Жасмин часто делится с поклонниками фотографиями своей средней дочери, семилетней Маргариты. А вот снимки младшего сына Мирона артистка показывает нечасто. Однако на этот раз Жасмин решила поделиться семейным досугом — и опубликовала снимки обоих детей (у артистки также есть 21-летний сын Михаил от первого брака).

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Фото появились на странице Жасмин в Instagram. На ней певица играет вместе с Мироном и Маргаритой под деревом — дети с мамой изображают котов, а сама Жасмин и ее дочка надели ободки с кошачьими ушками, сообщает Teleprogramma.pro.

«Три кота, три хвоста», — подписала серию фото звезда.

Instagram @jasmin

Поклонники пришли в восторг от наследников певицы. В комментариях пользователи наперебой отмечают, как подрос Мирон и какой красавицей растет Маргарита. Многих умилило и то, с каким удовольствием артистка играет со своими детьми.

«Замечательная мама, очаровательные дети!»

«Счастливая семья!» — восторгаются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото.

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