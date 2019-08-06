Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон

Памела Андерсон была замужем за барабанщиком американской рок-группы Томми Ли всего три года. Однако у пары за это время родились два сына — 23-летний Брэндон Томас и 21-летний Дилан Джаггер. Теперь повзрослевшие парни пошли по стопам матери — оба обладают модельной внешностью и участвуют в фотосессиях для глянцевых изданий.

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Брэндон Томас Ли успешно стартовал в качестве модели на крупных показах. Самым громким выходом молодого человека на подиум стало шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды. Помимо этого, парень часто снимается для обложек популярных глянцевых журналов. Однако мода — не единственная вещь, привлекающая Брэндона. Сын Памелы Андерсон всерьез подумывает о карьере актера. Он уже принял участие в съемках сериала «Голливудские холмы» и других кинопроектах.

Младший сын секс-символа — Дилан Джаггер — также принимает участие в фотосессиях для модных изданий. Однако, в отличие от брата, вместо актерской карьеры Дилан предпочел музыкальный путь. Молодой человек уже несколько лет выступает в группе Midnight Kids, исполняя электронные композиции.

У молодых братьев Ли множество поклонников в Instagram. Количество подписчиков у сыновей Памелы Андерсон увеличивается каждый день. В комментариях к фотографиям красавчиков фолловеры уверяют — это будущие секс-символы Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным из-за измены.