Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон

, 22:52 Фото 49

Детям голливудской актрисы пророчат статус новых секс-символов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @brandonthomaslee

Памела Андерсон была замужем за барабанщиком американской рок-группы Томми Ли всего три года. Однако у пары за это время родились два сына — 23-летний Брэндон Томас и 21-летний Дилан Джаггер. Теперь повзрослевшие парни пошли по стопам матери — оба обладают модельной внешностью и участвуют в фотосессиях для глянцевых изданий.

«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Instagram @brandonthomaslee

Брэндон Томас Ли успешно стартовал в качестве модели на крупных показах. Самым громким выходом молодого человека на подиум стало шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды. Помимо этого, парень часто снимается для обложек популярных глянцевых журналов. Однако мода — не единственная вещь, привлекающая Брэндона. Сын Памелы Андерсон всерьез подумывает о карьере актера. Он уже принял участие в съемках сериала «Голливудские холмы» и других кинопроектах.

Младший сын секс-символа — Дилан Джаггер — также принимает участие в фотосессиях для модных изданий. Однако, в отличие от брата, вместо актерской карьеры Дилан предпочел музыкальный путь. Молодой человек уже несколько лет выступает в группе Midnight Kids, исполняя электронные композиции.

У молодых братьев Ли множество поклонников в Instagram. Количество подписчиков у сыновей Памелы Андерсон увеличивается каждый день. В комментариях к фотографиям красавчиков фолловеры уверяют — это будущие секс-символы Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным из-за измены.

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

23:17
Камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы — видео
23:06
Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле
22:52
Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон
22:38
Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов
22:17
Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры
22:06
«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Сейчас читают

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги