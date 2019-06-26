«Он монстр»: Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным из-за измены

, 6:18 Фото 26

Футболист Адиль Рами, который младше Памелы на 18 лет, долгое время крутил роман сразу с несколькими женщинами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон рассказала своим подписчикам в Instagram о личной трагедии — она разорвала романтические отношения, которые строила с французским футболистом Адилем Рами более двух лет. Причиной стала измена спортсмена.

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Как объяснила Андерсон, Адиль долгое время «жил на две семьи», безостановочно обманывая обеих женщин — ни одна из его избранниц ни о чем не догадывалась. При этом Памела считает, что у Рами наверняка были и другие любовницы.

«Он всегда в шутку называл монстрами других игроков, у которых были любовницы. Сам же поступил еще хуже — лгал всем. Он монстр», — написала модель в социальной сети.

Instagram @pamelaanderson

Как оказалось, Рами предпочел не заканчивать предыдущие отношения — начав встречаться с Памелой, он продолжал проводить время с моделью, которая ранее родила ему двоих сыновей. Именно она рассказала Андерсон о неверности ее возлюбленного.

По словам артистки, она намерена покинуть Францию — в эту страну женщина переехала ради возлюбленного. Тем временем сам Адиль активно старается вымолить прощение — по словам Андерсон, он шлет ей цветы и подарки, которые она не принимает, и даже попытался проникнуть в ее номер в отеле. Однако прощать предавшего ее мужчину Памела не собирается.

В комментариях под опубликованным откровением сочувствие актрисе выразили многие мировые звезды. Так, например, слова поддержки написали модель Перис Хилтон и фотограф Люк Гилфорд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте.

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