Трамп заявил о новых санкциях против Китая на 300 миллиардов долларов

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Американский лидер подчеркнул, что новые ограничения вступят в силу 1 сентября.

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Фото, видео : White House / www.globallookpress.com, Twitter @realDonaldTrump

США введут новые пошлины в отношении Китая с 1 сентября. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы США, ограничительные меры коснутся товаров из Китайской народной республики — будут введены дополнительные торговые пошлины в размере 10% от их стоимости. Общая сумма санкций составит порядка 300 миллиардов долларов.

«В это не входят 250 миллиардов долларов, которые уже были тарифицированы по 25%», — добавил Трамп на своей странице в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

Также в микроблоге американский лидер отметил, что китайская сторона не выполнила свои обещания по повышению объемов закупки у США сельскохозяйственных товаров. Кроме того, Китай не прекратил продажу опиоидного медикамента фентанила, который ежегодно становится причиной смерти большого числа американцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США говорят о возможности введения новых санкций против РФ.

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