Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

, 7:47 Фото 299

Певец поделился снимками с отдыха в Геленджике. Поклонники не поверили и уверены, что он в Италии.

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Фото, видео : Instagram @dmitriy_malikov

Дмитрий Маликов поделился с поклонниками очаровательными снимками своего отдыха на море — как он сам сообщил, в Геленджике. На фотографиях, которые певец опубликовал на своей странице в Instagram, он и его годовалый сын Марк загорают на пляже и купаются в одинаковых зеленых плавках с нарисованными кактусами.

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«Счастье есть!» — подписал фото Маликов.

Такая идиллия привела восторг фанатов музыканта, и они массово разразились стихами.

«Замечательный мужик сына вывез в Геленджик».

«Крутые парнишки в крутых штанишках».

«О, эта группа в кактусовых трусах…»

«Папа-сын один в один», — как будто соревнуются друг с другом подписчики.

«Вы всей семьей отдыхаете? У мамы со Стешей тоже одинаковые купальники?», — интересуются некоторые.

Instagram @dmitriy_malikov

Однако, глядя на снимки, не все поверили, что Дмитрий Маликов действительно отдыхает в Краснодарском крае и заподозрили, что снимки сделаны в Италии.

«Какой-то странный Геленджик. А где куча людей?»

«А где в Геленджике песчаный пляж?»

«А мне кажется, что это Forte-dei-Marmi. Шутник вы, Дмитрий Юрьевич!»

А тем временем 19-летняя дочь музыканта Стефания днем ранее тоже опубликовала в своем Instagram фото с моря, на котором сидит на песке вместе с маленьким братишкой. У нее за спиной идеально чистый пляж с пустыми лежаками.

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