«Больше вреда, чем пользы»: Ученые рассказали о популярном методе выявления рака

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Специалисты отметили, что скрининг на онкологическое заболевание поджелудочной железы, не всегда может дать точный результат.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Nick White, /Ronny Hartmann, /West Coast Surfer, /imagebroker/Giuseppe Graziano

Американские ученые пришли к выводу, что один из самых распространенных методов выявления онкологических заболеваний — скрининг на рак поджелудочной железы — может причинить здоровью человека больше вреда, чем пользы. По словам специалистов, этот способ не позволит определить развитие злокачественной опухоли на ранней стадии без значительного увеличения ее размеров.

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«Сегодня скрининг на рак поджелудочной железы людям без каких-либо признаков заболевания может принести больше вреда, чем пользы, и, следовательно, его не следует делать», ​​ — цитирует доктора Чика Дубени Medicalxpress.

Специалист пояснил, что скрининг не всегда дает точные результаты, однако в процессе процедуры можно усугубить ситуацию, повредив поджелудочную железу. По мнению доктора Санджая Редди, с точки зрения выявления онкологических заболеваний наиболее перспективен «какой-либо химический анализ крови». Впрочем, пока эта область еще исследуется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые научились распознавать рак за десять минут.

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