«Маленький друг Волочковой»: Сына Собчак попарили в итальянской бане

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает вместе с двухлетним сыном Платоном в Италии, откуда делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео.

Недавно светская львица опубликовала видеоролик, где в кадре маленького Платошу парит дубовыми вениками банщик. Малыш сидит в меховой шапке, защищающей голову от перегрева, и с удовольствием принимает процедуры.

«Удивительно, но в жару пойти в баню и потом в море — это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?» — подписала видео Ксения Собчак.

Поклонники — любители париться — оценили видеоролик и написали, что после этого им тоже захотелось в баньку.

«Баня — это нереально в любую погоду. Для фанатиков нет границ»;

«Париться дубовыми веничками — это просто божественно»;

«Тоже сразу так в баню захотелось!» — оставили комментарии фолловеры.

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А некоторые назвали Собчак последовательницей Волочковой, так как балерина известна своей любовью к бане. Танцовщица, кстати, даже там продемонстрировала как-то свой фирменный шпагат:

«Поклонница и последовательница Волочковой. С легким паром!»

«Платоша — маленький друг Волочковой», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха.