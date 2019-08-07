«Маленький друг Волочковой»: Сына Собчак попарили в итальянской бане

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает вместе с двухлетним сыном Платоном в Италии, откуда делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео.
Недавно светская львица опубликовала видеоролик, где в кадре маленького Платошу парит дубовыми вениками банщик. Малыш сидит в меховой шапке, защищающей голову от перегрева, и с удовольствием принимает процедуры.
«Удивительно, но в жару пойти в баню и потом в море — это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?» — подписала видео Ксения Собчак.
Поклонники — любители париться — оценили видеоролик и написали, что после этого им тоже захотелось в баньку.
«Баня — это нереально в любую погоду. Для фанатиков нет границ»;
«Париться дубовыми веничками — это просто божественно»;
«Тоже сразу так в баню захотелось!» — оставили комментарии фолловеры.
«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко
А некоторые назвали Собчак последовательницей Волочковой, так как балерина известна своей любовью к бане. Танцовщица, кстати, даже там продемонстрировала как-то свой фирменный шпагат:
«Поклонница и последовательница Волочковой. С легким паром!»
«Платоша — маленький друг Волочковой», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха.