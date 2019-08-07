Видео: В Подмосковье полыхают деревянные бытовки рядом с битумным хранилищем

, 14:28 Эксклюзивное видео 50

Пожар произошел в Дзержинске в среду, 7 августа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В подмосковном Дзержинске загорелись две деревянные бытовки рядом с битумным хранилищем. Инцидент произошел в среду, 7 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

По информации издания, в результате возгорания произошло обрушение кровли бетонного здания. Пожар перекинулся на битум.

На данный момент на месте работают специализированные службы. В ликвидации возгорания задействованы 30 человек и 9 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многочисленные взрывы и пожар произошли на территории одной из воинских частей в Ачинском районе Красноярского края 5 августа.

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