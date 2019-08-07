Каменских, отдыхая на дорогом курорте, рассказала о важности «перезагрузки»

Анастасия Каменских проводит отпуск в компании супруга Алексея Потапенко в солнечной Италии. Влюбленные остановились в Порто-Черво — фешенебельном курорте Сардинии. Певица решила поделиться с подписчиками фото в Instagram, на котором позирует в белом бикини и распахнутой рубашке с леопардовым принтом. Исполнительница сопроводила снимок признанием — отдых для нее очень важен.
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По словам Каменских, путешествие с любимым человеком помогает ей восполнить внутренние ресурсы. Обычно после отпуска певица возвращается на родину с новыми идеями и невероятным драйвом. Звезда советует — насладитесь отдыхом, позвольте себе вдохновиться, ни о чем не думая — и вы тут же найдете решение всех проблем.
Поклонники знаменитости не слишком активно отреагировали на длинный мотивирующий пост любимицы. Гораздо больше внимания фанаты уделили потрясающей фигуре и красоте Насти Каменских.
«Породистая!»
«У тебя шикарная фигура!»
«Потап — счастливчик…»
«Сочная бомбита!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Потап и Настя Каменских предаются романтике на яхте в Средиземном море.