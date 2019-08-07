Каменских, отдыхая на дорогом курорте, рассказала о важности «перезагрузки»

Анастасия Каменских проводит отпуск в компании супруга Алексея Потапенко в солнечной Италии. Влюбленные остановились в Порто-Черво — фешенебельном курорте Сардинии. Певица решила поделиться с подписчиками фото в Instagram, на котором позирует в белом бикини и распахнутой рубашке с леопардовым принтом. Исполнительница сопроводила снимок признанием — отдых для нее очень важен.

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«Очень важно посвящать время себе, остановиться на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? » — задала вопрос артистка.

Instagram @kamenskux