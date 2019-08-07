Каменских, отдыхая на дорогом курорте, рассказала о важности «перезагрузки»

, 15:48 Фото 62

Певица находится в солнечной Италии вместе с супругом.

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Фото, видео : Instagram @kamenskux

Анастасия Каменских проводит отпуск в компании супруга Алексея Потапенко в солнечной Италии. Влюбленные остановились в Порто-Черво — фешенебельном курорте Сардинии. Певица решила поделиться с подписчиками фото в Instagram, на котором позирует в белом бикини и распахнутой рубашке с леопардовым принтом. Исполнительница сопроводила снимок признанием — отдых для нее очень важен.

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«Очень важно посвящать время себе, остановиться на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать?» — задала вопрос артистка.

Instagram @kamenskux

По словам Каменских, путешествие с любимым человеком помогает ей восполнить внутренние ресурсы. Обычно после отпуска певица возвращается на родину с новыми идеями и невероятным драйвом. Звезда советует — насладитесь отдыхом, позвольте себе вдохновиться, ни о чем не думая — и вы тут же найдете решение всех проблем.

Поклонники знаменитости не слишком активно отреагировали на длинный мотивирующий пост любимицы. Гораздо больше внимания фанаты уделили потрясающей фигуре и красоте Насти Каменских.

«Породистая!»

«У тебя шикарная фигура!»

«Потап — счастливчик…»

«Сочная бомбита!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Потап и Настя Каменских предаются романтике на яхте в Средиземном море.

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