«Роскошно!» Невеста Козловского показала стильные снимки с фотосессии

, 17:51 Фото 252

Ольгу Зуеву сравнили с Моникой Беллуччи.

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Фото, видео : Instagram @ _olyazueva

Девушка Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram серию сексуальных снимков в черно-белом цвете. На кадрах актриса позирует в облегающем платье с открытыми плечами, в котором отчетливо просматривается грудь знаменитости. Подписчики по достоинству оценили «горячую» и одновременно утонченную фотосессию. Подруга Козловского участвовала в съемках для глянцевого издания.

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«Поговорили о красоте, уходе, молодости и любимом салоне красоты», — поделилась звезда.

Instagram @ _olyazueva

Поклонники Ольги Зуевой пришли в восторг от черно-белых фотографий. Фанаты сравнили российскую знаменитость с голливудской красоткой Пенелопой Крус и итальянским секс-символом Моникой Беллуччи. Невесту Козловского просто завалили комплиментами в комментариях.

«Очень стильно!»

«Роскошная женщина!»

«Похожа на итальянку!»

«Ты — вдохновение!» — написали фолловеры.

В апреле 2019 года Ольга Зуева похвасталась фотографией, на которой запечатлена ее рука с золотым кольцом, украшенным драгоценным камнем, на безымянном пальце. Тогда поклонники решили — свадьба с Козловским не за горами. Однако до сих пор звезды находятся в статусе жениха и невесты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что невесту Козловского разозлил вопрос подписчицы про свадьбу.

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