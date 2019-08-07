«Роскошно!» Невеста Козловского показала стильные снимки с фотосессии

Девушка Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram серию сексуальных снимков в черно-белом цвете. На кадрах актриса позирует в облегающем платье с открытыми плечами, в котором отчетливо просматривается грудь знаменитости. Подписчики по достоинству оценили «горячую» и одновременно утонченную фотосессию. Подруга Козловского участвовала в съемках для глянцевого издания.
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«Поговорили о красоте, уходе, молодости и любимом салоне красоты», — поделилась звезда.
Поклонники Ольги Зуевой пришли в восторг от черно-белых фотографий. Фанаты сравнили российскую знаменитость с голливудской красоткой Пенелопой Крус и итальянским секс-символом Моникой Беллуччи. Невесту Козловского просто завалили комплиментами в комментариях.
«Очень стильно!»
«Роскошная женщина!»
«Похожа на итальянку!»
«Ты — вдохновение!» — написали фолловеры.
В апреле 2019 года Ольга Зуева похвасталась фотографией, на которой запечатлена ее рука с золотым кольцом, украшенным драгоценным камнем, на безымянном пальце. Тогда поклонники решили — свадьба с Козловским не за горами. Однако до сих пор звезды находятся в статусе жениха и невесты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что невесту Козловского разозлил вопрос подписчицы про свадьбу.