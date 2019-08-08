«Скромнее надо»: юзеры не оценили наряды звезды «Дома-2» для свадьбы подруги

Участница «Дома-2» Мария Кохно поделилась с подписчиками радостной новостью — она готовится к свадьбе. Правда, не своей, а подруги — Майи Донцовой. Звезда рассказала о подробностях предстоящего торжества и попросила у фанатов совета — какое платье ей надеть на праздник.
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Подписчики знаменитости не оценили ни один из свадебных нарядов. По мнению большинства, Мария Кохно подобрала слишком откровенные образы для такого значимого события. Оба платья звезды прозрачные и во всей красе демонстрируют декольте и ягодицы подружки невесты. Юзеры сравнили одежду звезды «Дома-2» с «пеньюаром».
«На свадьбу, как в публичный дом. Лучше что-то более скромное надеть»;
«Только на панель»;
«Что с ним, что без него. В таком идти на свадьбу вообще неприлично, там же и дети, и старики будут!»
«Ни то, ни другое. Неглиже какое-то! Это ж не вечеринка в клубе!»
«Так вообще тогда голая иди, разницы особо и не будет», — возмутились фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мария Кохно порассуждала о пластических операциях.