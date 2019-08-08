«Скромнее надо»: юзеры не оценили наряды звезды «Дома-2» для свадьбы подруги

Участница «Дома-2» Мария Кохно поделилась с подписчиками радостной новостью — она готовится к свадьбе. Правда, не своей, а подруги — Майи Донцовой. Звезда рассказала о подробностях предстоящего торжества и попросила у фанатов совета — какое платье ей надеть на праздник.

Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

« Выбираем образ на свадьбу. Дорогие друзья, как вы знаете, у моей Майи скоро свадьба, и я хочу посоветоваться с вами, какой образ мне для этого выбрать. Тематика мероприятия — Голливуд, красная дорожка. То есть, нужно прийти, как на вручение Оскара (что в принципе мне близко, я к этому иду)» , — подписала пост звезда.

Instagram @marynova888