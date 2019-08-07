Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила сына

, 21:29 112

Для актрисы малыш стал первым ребенком.

Фото : Instagram @karina_razum

Карина Разумовская — звезда отечественного сериала «Мажор» — впервые стала мамой. Актриса родила сына в браке с бизнесменом Егором Бурдиным. Знаменитость тщательно скрывала беременность. Неожиданную новость о пополнении в семействе поведали друзья супругов. Об этом сообщает Peopletalk.

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Звезда начала встречаться с избранником еще в школе, но когда Карина Разумовская и Егор Бурдин «повзрослели» и поступили в разные университеты — пара рассталась. Каждый из некогда влюбленных построил новые отношения. Актриса четыре года была замужем за коллегой по цеху — Артемом Карасевым. Бурдин также был женат. В последующем их семейные союзы распались.

После сложных разводов Карина и Егор стали переписываться в соцсетях. Пара пришла к выводу — они изначально были созданы друг для друга. В 2018 году звезда сериала «Мажор» тайно вышла замуж за Егора Бурдина в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у звезды «Дома-2» родилась вторая дочка.

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