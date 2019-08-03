У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка

Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз. У него родилась дочка. Звезда телестройки не любит делиться с фанатами подробностями личной жизни, поэтому о рождении ребенка он сообщил спустя месяц. Дочку назвали Евой.

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ВКонтакте @Руслан Проскуров

У Руслана и его супруги Оксаны, с которой они расписались в 2018 году, уже подрастает еще одна дочь — Есения, ей сейчас два года. Малышка появилась на свет в Италии. В солнечной стране семья прожила несколько лет, а затем супруги перебрались в Великобританию, где у Проскурова несколько бизнес-проектов. В Лондоне знаменитость занимается музыкой и уже записал в студии несколько треков, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. У нее уже есть шестилетний сын Кирилл, который с нетерпением ждал рождения брата.