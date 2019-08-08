«Мощно!» Комик Сатир побрился налысо и снял пародию на Оксимирона

На YouTube-канале популярный юморист Сатир (Satyr) — Илья Шабельников — разместил пародийный ролик на рэп-исполнителя Оксимирона, чье настоящее имя — Мирон Федоров. В забавном видео музыкант из будущего приходит к самому себе в прошлом, и рассказывает, что ждет музыканта впереди.
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В ролике Мирон из будущего говорит себе юному, что в последствии тот растеряет весь запал. Сатир проходится по всем знаковым событиям жизни граймера: «ответка» рэперу ЛСП, снятая на подоконнике; пламенная дружба с музыкантом Booking Machine — Porche; участие в съемках шоу Ивана Урганта; легендарный баттл со Славой КПСС и другие «поворотные пункты» в творчестве.
Пародийный клип уже набрала более двух миллионов просмотров. Пользователи видеохостинга в полном восторге от ролика. Даже преданные фанаты Оксимирона по достоинству оценили юмор Сатира.
«Как же это круто. Сколько локаций и суперских попаданий, придуманный рэп о нем, просто вышка!»
«Мощно!»
«Это самая эпичная пародия из всех, что я видел за 30 лет!» — прокомментировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэпер Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта.