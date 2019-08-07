«Краснодар» 0:1 «Порту» — почему российская команда проиграла?

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Португалец забил решающий гол на 89-й минуте матча. Эксперты считают провал россиян закономерным.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Тимкив, instagram @egoraks12, @aleksandr_pozhidaev_

Тема:
Лига Чемпионов 94

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК «Краснодар» провел встречу на своем поле с «Порту». Результат матча не обрадовал российских болельщиков — португальцы одержали победу со счетом 1:0.

Решающий гол почти в самом конце второго тайма — на 89-й минуте — забил Сержиу Оливейра. Португальский полузащитник отправил мяч в ворота «Краснодара» со штрафного. Российский голкипер Сафонов ничего не смог сделать.

Весь первый тайм «Порту» вел довольно сильную игру. Во втором заметно сбавил, но в самом финале все-таки одолел соперника.

Футбольные эксперты считают проигрыш «Краснодара» закономерным: в Лиге Чемпионов россияне часто сталкиваются с более профессиональными соперниками из Европы и проигрывают им.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дзюба спас «Зенит» на матче четвертого тура Российской премьер-лиги.

Тема:
Лига Чемпионов 94
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