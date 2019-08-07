В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК «Краснодар» провел встречу на своем поле с «Порту». Результат матча не обрадовал российских болельщиков — португальцы одержали победу со счетом 1:0.

Решающий гол почти в самом конце второго тайма — на 89-й минуте — забил Сержиу Оливейра. Португальский полузащитник отправил мяч в ворота «Краснодара» со штрафного. Российский голкипер Сафонов ничего не смог сделать.

Весь первый тайм «Порту» вел довольно сильную игру. Во втором заметно сбавил, но в самом финале все-таки одолел соперника.

Футбольные эксперты считают проигрыш «Краснодара» закономерным: в Лиге Чемпионов россияне часто сталкиваются с более профессиональными соперниками из Европы и проигрывают им.

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