«Шпинат и яйца»: Волочкова рассказала, чем питается в отпуске

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Рацион у балерины, по ее словам, весьма скудный.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова проводит летние каникулы в Греции. Однако даже на отдыхе балерина не забывает о необходимости поддерживать фигуру и соблюдает строгую диету. О том, чем она питается в отпуске, Анастасия рассказала своим подписчикам в Instagram.

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Видеообращение появилось в сторис на странице Волочковой в социальной сети. На видео Анастасия позирует в белоснежном бикини, повязанном на бедрах платке и тапочках с объемными цветами у стеклянного ограждения террасы с панорамным видом. Балерина сообщила, что хочет рассказать своим поклонникам о том, чем же она питается на отдыхе — весь ее дневной рацион стоит рядом на столе.

«Вот шпинат у меня на столе, я его посыпаю тертым сыром. И два яйца — одно из них я оставляю на вечер. Поэтому я вот в такой форме, потому что я вообще практически ничего не ем», — хвастается Волочкова.

В завершение ролика артистка обещает «не давать скучать» подписчикам и делиться фотографиями из отпуска, а также в скором времени начать тур со своим новым шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и в Греции Анастасия Волочкова не забыла о своих фирменных шпагатах — более того, «культуру шпагата» балерина решила прививать и отдыхающим рядом с ней девочкам.

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