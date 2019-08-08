Будьте бдительны! Туристов предупредили о кишечной инфекции в Египте

В разгар отпускного сезона, когда миллионы отдыхающих устремились в жаркий Египет, появился высокий риск подхватить там кишечную инфекцию. Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Заболевание, вызываемое бактериями E-Coli, может появиться после того, как человек съел плохо вымытые фрукты и овощи, а также сырое или недостаточно приготовленное мясо.

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В связи с этим туристам настоятельно рекомендуется избегать употребления в пищу любых вызывающих сомнение приготовленных блюд, ведь E-Coli может содержаться в плохо прожаренном фарше (кебаб, спагетти болоньезе), сыром молоке (каши, молочные коктейли, кофе), плохо вымытых фруктах.

Ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана — только бутилированную или кипяченую. Лед из водопроводной воды, который добавляют в напитки и коктейли, также может содержать бактерии.

Кроме того, велик риск поймать кишечную палочку при купании в бассейне.

По данным специалистов, речь не идет о вспышке заболеваний в каком-то одном отеле. Туристы останавливались в разных гостиницах и городах, а обращались за медицинской помощью уже по возвращению с отдыха, так как инкубационный период для инфекций кишечной палочки может составлять от трех до восьми дней.

Большинство пациентов выздоравливают за десять дней, однако в течение этого периода с организмом происходят малоприятные процессы: диарея, тошнота, рвота, спазмы в области живота, а иногда даже лихорадка.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Роспотребнадзор остановил работу петербургского ресторана, в котором отравились китайские туристы.