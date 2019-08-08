Весьма неприятные последствия ожидают и любителей завтраков на скорую руку.

Сухие хлопья с молоком оказались не все одинаково полезны.

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Эксперты «Роскачества» изучили состав продукта и забили тревогу — в хлопьях, которые так любят в первую очередь дети — ни грамма натурального — сплошь химия, синтетика и совсем недетские дозы сахара.

Выбрать безопасный для здоровья сухой завтрак все же можно. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на состав. В нем должно быть указано, какое количество пищевых волокон содержится в продукте. И также специалисты рекомендуют покупать хлопья без содержания сахара, а, например, с медом.

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