Как выбрать безопасные для здоровья сухие хлопья — видео

, 8:17 Эфирная новость 14

Производители быстрых завтраков внушили миллионам мам по всему миру, что их продукция самая, что ни на есть полезная и детская, однако выяснилось — далеко не вся.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Весьма неприятные последствия ожидают и любителей завтраков на скорую руку.

Сухие хлопья с молоком оказались не все одинаково полезны.

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Эксперты «Роскачества» изучили состав продукта и забили тревогу — в хлопьях, которые так любят в первую очередь дети — ни грамма натурального — сплошь химия, синтетика и совсем недетские дозы сахара.

Выбрать безопасный для здоровья сухой завтрак все же можно. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на состав. В нем должно быть указано, какое количество пищевых волокон содержится в продукте. И также специалисты рекомендуют покупать хлопья без содержания сахара, а, например, с медом.

О сладком обмане — Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выяснили — большинство людей неправильно едят яблоки.

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