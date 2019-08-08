Россиянам могут официально разрешить работать из дома

, 8:56 Эфирная новость 253

Предложение внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс поступило в Министерство труда и социальной защиты. Там должно появиться понятие «временная удаленная работа».

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Россияне смогут работать из дома официально. С предложением изменить трудовое законодательство выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

По действующим сейчас нормам, выполнять свои обязанности можно либо на рабочем месте, либо дистанционно. Однако договоренность о работе вне офиса не закрепляется документально. Сотрудник просто получает устное разрешение от начальника. А это в случае конфликта с руководителем может привести к объявлению прогула, лишению премии и даже увольнению работника. Чтобы этого избежать, необходимо внести в Трудовой кодекс понятие «временная удаленная работа». Предложение о внесении поправок в трудовой кодекс направлено в Министерство труда и соцзащиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруда прогнозирует в 2020 году увеличение числа зарегистрированных безработных предпенсионного возраста более чем в полтора раза.

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Россиянам могут официально разрешить работать из дома

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