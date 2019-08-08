Популярная телеведущая и продюсер Елена Летучая, отдыхающая вместе с мамой в пятизвездочном отеле на Мальдивах, продолжает делиться со своими поклонниками шикарными пейзажами и откровенными фото с пляжа. Утром в четверг, 8 августа, она опубликовала на своей странице в Instagram очередное селфи, на котором позирует на коленях на лежаке у самой воды в крошечном черном бикини.

«Доброе утро!» — написала Елена под снимком.

Instagram @elenapegas

Подписчики практически единогласно согласились, что такое утро не добрым быть не может.

«Вот это я понимаю, интересный контент! Елена прекрасная».

«Сочно».

«Горячая штучка», — пишут фанаты.

«Елена, а каким видом спорта занимаетесь, чтобы сохранять такую шикарную форму?»

«Елена, когда вы работаете? Постоянно на отдыхе», — интересуются некоторые.

Ранее, как писал 5-tv.ru, телеведущая публиковала в своем Instagram еще более соблазнительный снимок, на котором продемонстрировала все изгибы своей фигуры сзади.