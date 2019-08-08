«Хороша!» Фанаты пришли в восторг от отпускного фото Лены Летучей

Телеведушая Лена Летучая практически не публикует в своем Instagram-аккаунте откровенные фотографии. Однако недавно Елена удивила фанатов и выложила снимок в купальнике, сделанный на Мальдивах. Летучая продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, напоминающую форму гитары.

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«Вот так и начался день», — подписала фото ведущая.

Фолловеры пришли в восторг от снимка Летучей и оставили ей на странице множество комплиментов:

«Невероятно красиво, а вы затмеваете разум, Елена»

«Формы, я вам скажу, это что-то»;

«Вы просто очаровательная, очень люблю вас. Приятного отдыха»

«Попа уж очень хороша!» — написали поклонники.

Однако нашлись и недовольные смелым образом телеведущей.

«Ооо, скоро будут выкладываться видео и фото, как у Волочковой. У нее все тоже с пятой точки начиналось», — оставил комментарий один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля.