«Хороша!» Фанаты пришли в восторг от отпускного фото Лены Летучей

Телеведушая Лена Летучая практически не публикует в своем Instagram-аккаунте откровенные фотографии. Однако недавно Елена удивила фанатов и выложила снимок в купальнике, сделанный на Мальдивах. Летучая продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, напоминающую форму гитары.
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«Вот так и начался день», — подписала фото ведущая.
Фолловеры пришли в восторг от снимка Летучей и оставили ей на странице множество комплиментов:
«Невероятно красиво, а вы затмеваете разум, Елена»
«Формы, я вам скажу, это что-то»;
«Вы просто очаровательная, очень люблю вас. Приятного отдыха»
«Попа уж очень хороша!» — написали поклонники.
Однако нашлись и недовольные смелым образом телеведущей.
«Ооо, скоро будут выкладываться видео и фото, как у Волочковой. У нее все тоже с пятой точки начиналось», — оставил комментарий один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля.