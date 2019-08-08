В крупном ДТП в Петербурге погибли два человека — фото

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Авария произошла в четверг, 8 августа, на внешней стороне КАД в районе пересечения с Колтушским шоссе.

Фото : ВКонтакте @spb_today

Серьезное ДТП произошло днем в четверг, 8 августа, в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, на внешней стороне КАД в районе пересечения с Колтушским шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли. Подробности инцидента устанавливаются. В настоящее время из-за ДТП перекрыты два левых ряда, в районе аварии скапливается пробка. На место прибыла санавиация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серьезном ДТП с погибшими и многочисленными пострадавшими под Новороссийском.  ЧП произошло 7 августа. Автобус столкнулся с легковушкой, после чего рухнул с обрыва.

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