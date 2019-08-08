Тела 2 взрослых и 2 детей достали из-под обломков рухнувшего автобуса

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По последним данным, среди пострадавших — 30 человек.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @nvrsk_road

Тела четырех человек — среди которых двое взрослых и двое детей достали из-под обломков рухнувшего с обрыва автобуса в Новороссийске. ЧП произошло 7 августа. Сообщалось, что экскурсионный транспорт принадлежал санаторию ФНС, но как стало известно 5-tv.ru, гостей санатория «Эллада» среди пассажиров рухнувшего с обрыва автобуса не было.

По предварительным данным, водитель автобуса, свалившегося с обрыва, не справился с управлением.

В салоне находились 42 человека, 30 из них понадобилась помощь врачей.

К месту ЧП отправлены 20 машин скорой помощи и медицинская санавиация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском есть дети.

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