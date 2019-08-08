«Один в один»: Барбара Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой?

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта американской певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Юмориста удивило, что 77-летняя американская звезда скопировала образ Аллы Пугачевой — ее наряд, прическу, позы не отличить от российской Примадонны.

«Похоже образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал Галкин под роликом.

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На видеоролике, который юморист представил в качестве доказательства, Стрейзанд исполняет песню дуэтом с Арианой Гранде. Невероятное сходство 77-летней артистки поразило поклонников Аллы Борисовны.

«Только не женись теперь на ней это всего лишь дешевая копия», — пошутил кто-то.

«А что, Алла Борисовна не мировая звезда?!», — возмутился фанат Примадонны.

«Подражает Алле во всем: образ, позы, придыхание…»

«А рядом образ Лаймы»

«Барбара участвует в передаче «Один в один».

«Нужно заявить об авторских правах», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барбара Стрейзанд сводила своих клонированных собачек на могилу их матери.