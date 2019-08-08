Пользователи Apple подали иск на компанию за утечку своих разговоров с Siri

Первый иск — кстати, именно за нарушение неприкосновенности частной жизни — подали против гиганта Apple. Якобы его устройства подслушивали — разговоры людей с врачами, бизнес-сделки, встречи наркоторговцев и даже поведение людей в постели.

От корпорации потребовали удалить все записанное общение с голосовым помощником Siri. Иск коллективный, к нему могут присоединиться все желающие. Роман Ишмухаметов задал свои насущные вопросы, подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Билл Гейтс объяснил успех основателя Apple Стива Джобса. По мнению американского предпринимателя, Джобс, вероятно, использовал «магические заклинания».