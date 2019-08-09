Дочь Юдашкина рассказала подписчикам, как поддерживает форму в отпуске

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина отдыхает сейчас в Израиле. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Девушка делится с подписчиками фотографиями в летних нарядах.

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На этот раз она порадовала фолловеров снимков в черном бикини. Купальник демонстрирует шикарную фигуру дочери Юдашкина. Несмотря на то, что у Галины двое детей, она находится в прекрасной физической форме.

Девушка занимается спортом даже на отдыхе. Свое фото она сопроводила полезными советами о том, как поддерживать фигуру в отпуске.

Instagram @gyudashkina