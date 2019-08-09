Дочь Юдашкина рассказала подписчикам, как поддерживает форму в отпуске

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина отдыхает сейчас в Израиле. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Девушка делится с подписчиками фотографиями в летних нарядах.
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На этот раз она порадовала фолловеров снимков в черном бикини. Купальник демонстрирует шикарную фигуру дочери Юдашкина. Несмотря на то, что у Галины двое детей, она находится в прекрасной физической форме.
Девушка занимается спортом даже на отдыхе. Свое фото она сопроводила полезными советами о том, как поддерживать фигуру в отпуске.
Поклонники поблагодарили Галину за советы и оставили ей множество восторженных комментариев. Однако один из пользователей заподозрил Юдашкину в увлечении пластической хирургией.
«Галина, а грудь-то не своя!»
Девушку однако комментарий не смутил, она ответила юзеру «вопросом на вопрос».
«И что? Я писала, что своя?»
Многие пользователи поддержали Юдашкину и высказали мнение, что нет никакого значения «искусственная» или «настоящая» грудь, главное, чтобы была красивая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентин Юдашкин трогательно поздравил младшего внука с днем рождения.