Сергей Жуков пожаловался на четырехчасовое ожидание концерта Лопес в Москве

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ждал московский концерт Дженнифер Лопес аж четыре часа, однако даже этот момент не подорвал любовь артиста к американской звезде, и он остался доволен ее выступлением. Об этом Жуков рассказал подписчикам в Instagram.

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«Дженнифер Лопес — нереальная! Если бы не четырехчасовое ожидание концерта, стоя у сцены, которое отняло все силы, было бы вообще прекрасно», — написал лидер «Руки Вверх», добавив, что теперь его поклонники должны понять, что 30-минутное ожидание его концертов — это ничто.

Instagram @sezhukov

Пользователей, в свою очередь, пост очень озадачил. По их словам, начало выступления Лопес задержалось всего на каких-то 30-40 минут. Некоторые юзеры предположили, что такое могло случиться только из-за желания Сергея Жукова оказаться в первых рядах фан-зоны.

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